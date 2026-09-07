Уряд Латвії планує запровадити 300% тарифи на вантажі з зерном із Росії та Білорусі

Також країна планує організувати перевірки транзитних вантажів та співпрацювати з Україною і лабораторіями для встановлення походження зерна.

Уряд Латвії планує запровадити 300% мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі і їх переробку, та розробити механізми виявлення зерна, викраденого з окупованих територій України.

Про це пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр країни заявив, що Латвія прагне досягти єдиної позиції серед країн Балтії, щоб "російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону". Це питання він уже обговорив з прем’єр-міністром Естонії, також плануються переговори з очільником уряду Литви.

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Ці мита на перевезення зерна з Росії та Білорусі мають на меті обмежити його транзит через Латвію, надаючи пріоритет інтересам латвійських фермерів і виступаючи проти можливого обігу зерна, вивезеного з окупованих територій України.

Уряд Латвії також планує організовувати перевірки транзитних вантажів та співпрацювати з українською стороною та лабораторіями для встановлення походження зерна.

Латвійський прем’єр заявив, що Росія намагається максимально збільшити експорт зернових, одночасно обмежуючи можливості України використовувати Чорне море для експорту.

За даними Reuters, з початку нового сезону до середини серпня 2026 року обсяг запитів на відвантаження зерна до російських портів у Балтійському морі вже досяг п'яти мільйонів тонн.