Росія закриває генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі

Москва зупиняє роботу генерального консульства Німеччини у Санкт-Петербурзі та культурних центрів Ґете-Інституту в Росії у відповідь на закриття генконсульства Росії в Бонні та "Російського дому" в Берліні.
Про це повідомила російська служба ВВС.
У МЗС Росії заявили, що генконсульство має припинити роботу до 18 вересня, а усі його співробітники повинні залишити Росію.
Також МЗС стверджує, що що саме німецька влада "вкотре спровокувала новий виток ескалації у двосторонніх відносинах".
Контекст
- 1 вересня глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина вживатиме заходи у відповідь на акт диверсії в аеропорту Лейпцига, за яким стоїть Росія. Зокрема, за словами міністра, у Бонні до 18 вересня закриють російське генеральне консульство, а договір щодо "Російського дому" в Берліні буде розірвано.
- Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
- Згодом американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.