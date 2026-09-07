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Росія закриває генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі

У МЗС РФ заявили, що дипустанова має припинити роботу до 18 вересня, а співробітники повинні залишити Росію. 

Росія закриває генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі
МЗС РФ
Фото: EPA/UPG

Москва зупиняє роботу генерального консульства Німеччини у Санкт-Петербурзі та культурних центрів Ґете-Інституту в Росії у відповідь на закриття генконсульства Росії в Бонні та "Російського дому" в Берліні.

Про це повідомила російська служба ВВС

У МЗС Росії заявили, що генконсульство має припинити роботу до 18 вересня, а усі його співробітники повинні залишити Росію. 

Також МЗС стверджує, що що саме німецька влада "вкотре спровокувала новий виток ескалації у двосторонніх відносинах". 

Контекст

  • 1 вересня глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина вживатиме заходи у відповідь на акт диверсії в аеропорту Лейпцига, за яким стоїть Росія. Зокрема, за словами міністра, у Бонні до 18 вересня закриють російське генеральне консульство, а договір щодо "Російського дому" в Берліні буде розірвано.
  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Згодом американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.
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