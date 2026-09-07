Росія закриває генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі

У МЗС РФ заявили, що дипустанова має припинити роботу до 18 вересня, а співробітники повинні залишити Росію.

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Москва зупиняє роботу генерального консульства Німеччини у Санкт-Петербурзі та культурних центрів Ґете-Інституту в Росії у відповідь на закриття генконсульства Росії в Бонні та "Російського дому" в Берліні.

Про це повідомила російська служба ВВС.

У МЗС Росії заявили, що генконсульство має припинити роботу до 18 вересня, а усі його співробітники повинні залишити Росію.

Також МЗС стверджує, що що саме німецька влада "вкотре спровокувала новий виток ескалації у двосторонніх відносинах".

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