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У Німеччині біля ліній електропередач виявили 21 саморобний вибуховий пристрій

Правоохоронці розслідують інцидент як напад на об’єкти енергоінфраструктури.

У Німеччині біля ліній електропередач виявили 21 саморобний вибуховий пристрій
лінія електропередач
Фото: Telegram/Олег Кіпер

В Німеччині у федеральній землі Саксонія правоохоронці виявили 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об’єктів енергетичної інфраструктури. Їх знешкодили спеціальні підрозділи поліції.

Про це повідомили Генеральна прокуратура Дрездена та Крайове управління кримінальної поліції Саксонії.

Поліцейська операція тривала з 4 до 6 вересня. Вибухові пристрої виявили в безпосередній близькості від ліній електропередач на південь від підстанції Грауштайн поблизу населеного пункту Шляйфе в окрузі Герліц.

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Усі 21 пристрій знешкодили фахівці спеціальних підрозділів Крайового управління кримінальної поліції Саксонії.

Правоохоронці розслідують інцидент як напад на об’єкти електроенергетичної інфраструктури.

За даними Tagesschau, слідчі вважають, що вибухові пристрої могли бути призначені для пошкодження енергетичної інфраструктури шляхом спричинення короткого замикання.

Водночас енергопостачання споживачів унаслідок інциденту не припинялося.

Правоохоронці зазначають, що це не перший подібний випадок у Німеччині. Спроби саботажу енергетичної інфраструктури раніше фіксували також у федеральних землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія. В усіх цих випадках перебоїв з електропостачанням не зафіксували.

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Наразі слідство встановлює обставини події та осіб, причетних до розміщення вибухових пристроїв.

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