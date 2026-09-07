Вибух на фестивалі у Мексиці забрав життя щонайменше 10 людей

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У Мексиці під час фестивалю на честь святого покровителя в одному з міст штату Мехіко вибухнули піротехнічні матеріали, внаслідок чого обвалилася стіна. Щонайменше 10 людей загинули, ще 64 постраждали.

Як пише АР, про це повідомила мексиканська влада.

Вибух стався в суботу ввечері біля церкви Нуестра-Сеньйора-де-ла-Лус у Темаскальсінго, це муніципалітет в центральній частині Мексики, де проживає близько 66 тисяч людей. Сотні місцевих жителів готувалися дивитися феєрверкове шоу, яке є частиною релігійного фестивалю, коли пролунав вибух.

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Муніципалітет розташований приблизно за 160 кілометрів на північний захід від Мехіко.

Причину вибуху поки не встановлено. Генеральна прокуратура штату Мехіко розпочала розслідування.

Місцевий єпископ повідомив, що серед постраждалих є двоє священників.

Вибухи за участю піротехніки є поширеним явищем у Мексиці, де феєрверки часто використовують під час вуличних святкувань і релігійних фестивалів.

Майже чотири роки тому потужний вибух феєрверків у селі муніципалітету Уехутла в центральному штаті Ідальго призвів до поранення 17 людей.