ЗМІ: унаслідок авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану загинуло 18 людей

Президент Лівану Жозеф Аун попередив, що атаки є “небезпечною ескалацією”.

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Унаслідок авіаударів Ізраїлю по селу на півдні Лівану загинуло щонайменше 11 людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє BBC з посиланням на ліванські державні ЗМІ.

Дев'ять людей загинули внаслідок одного удару, який вночі зруйнував триповерховий житловий будинок у Кфар-Руммані.

Двоє парамедиків загинули після другого удару по автомобілі.

У неділю внаслідок ізраїльських ударів на півдні Лівану загинуло семеро людей. Ізраїльські військові заявили, що це була відповідь на атаку безпілотників угруповання “Хезболла” по їхніх позиціях на окупованій території країни.

Президент Лівану Жозеф Аун попередив, що атаки є “небезпечною ескалацією”, яка ставить під загрозу червневе перемир’я за посередництва США, покликане припинити конфлікт між Ізраїлем і “Хезболлою”.