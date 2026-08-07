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Ліван та Ізраїль узгодили перелік країн для контролю за роззброєнням "Хезболли", – Reuters

Остаточний вибір країн має зробити США.

Ліван та Ізраїль узгодили перелік країн для контролю за роззброєнням "Хезболли", – Reuters
ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

Ліван та Ізраїль погодили короткий список держав, які можуть направити свої військові контингенти для контролю за процесом роззброєння "Хезболли" в межах угоди, укладеної за посередництва Сполучених Штатів. Остаточний вибір країн має зробити Вашингтон.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого ліванського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, перелік потенційних учасників було сформовано під час переговорів між представниками Лівану та Ізраїлю, які цього тижня відбулися в посольстві США в Римі. Водночас він не уточнив, які саме країни увійшли до списку та скільки їх.

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Переговори стосувалися реалізації угоди від 26 червня, яка передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із території Лівану в обмін на роззброєння "Хезболли". Контроль за виконанням цих умов має здійснювати третя сторона.

Водночас "Хезболла" не є стороною домовленостей і вже заявила, що не має наміру відмовлятися від зброї.

За інформацією агенства, Ліван відхилив попередню пропозицію щодо залучення приватних охоронних компаній до перевірки процесу роззброєння. Натомість Бейрут наполягає, щоб ці функції виконували виключно військові підрозділи іноземних держав.

"Ми досягли домовленості щодо короткого списку країн. Американська сторона тепер визначить остаточний склад, і це може бути більше ніж одна держава", – повідомив ліванський посадовець.

Сторони також обговорюють правові механізми розміщення іноземних військових у Лівані. Одним із варіантів є інтеграція майбутньої місії до складу Тимчасових сил ООН у Лівані, мандат яких спливає наприкінці року. Для цього може знадобитися нова резолюція Ради Безпеки ООН.

Водночас учасникам переговорів не вдалося досягти домовленості щодо наступного району, з якого мають бути виведені ізраїльські війська. Ліван запропонував передати під контроль своїх сил міста Бінт-Джбейль та Хіям, які зазнали значних руйнувань унаслідок бойових дій.

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