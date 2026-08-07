Італія відмовилася скасовувати прикордонний контроль на вимогу Іспанії

Заходи триватимуть до 15 серпня - дня, коли в Сеуті очікують нову міграційну хвилю.

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Уряд Італії не має наміру скасовувати перевірки людей, що прибувають із Іспанії, та відкинув погрози Мадрида щодо дій у відповідь.

Італійська сторона продовжить тимчасово призупиняти дію Шенгенської угоди щонайменше до 15 серпня, передає Politico.

Конфлікт між державами загострився після запровадження Римом надзвичайних заходів у відповідь на масове прибуття мігрантів до іспанського ексклаву Сеута.

Уряд Мелоні наголосив у своїй заяві, що Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки і контролю кордонів.

Раніше іспанський уряд пригрозив вжити аналогічні заходи, якщо Італія не припинить перевірки на кордоні до 9 серпня. У відповідь Рим заявив, що утримуватиме контроль щонайменше до 15 серпня — дня, коли в Сеуті очікують нову міграційну хвилю, — або до повного усунення ризиків тероризму і безпеки.

Італійська сторона підкреслила, що перегляне своє рішення лише після цілковитого усунення загроз, відсутності нового напливу й руху нелегальних мігрантів у бік європейської території.