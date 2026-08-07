Італія відмовилася скасовувати прикордонний контроль на вимогу Іспанії

Уряд Італії не має наміру скасовувати перевірки людей, що прибувають із Іспанії, та відкинув погрози Мадрида щодо дій у відповідь.
Італійська сторона продовжить тимчасово призупиняти дію Шенгенської угоди щонайменше до 15 серпня, передає Politico.
Конфлікт між державами загострився після запровадження Римом надзвичайних заходів у відповідь на масове прибуття мігрантів до іспанського ексклаву Сеута.
Уряд Мелоні наголосив у своїй заяві, що Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки і контролю кордонів.
Раніше іспанський уряд пригрозив вжити аналогічні заходи, якщо Італія не припинить перевірки на кордоні до 9 серпня. У відповідь Рим заявив, що утримуватиме контроль щонайменше до 15 серпня — дня, коли в Сеуті очікують нову міграційну хвилю, — або до повного усунення ризиків тероризму і безпеки.
Італійська сторона підкреслила, що перегляне своє рішення лише після цілковитого усунення загроз, відсутності нового напливу й руху нелегальних мігрантів у бік європейської території.
- Днями Іспанія повернула до Марокко близько 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які раніше нелегально потрапили до Сеути.
- Сеута – іспанський анклав на півночі Африки, що межує із Марокко, куди незаконно проникли десятки тисяч мігрантів.
- Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
- Влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом.
- Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті.
- Вони зазначили, що подібні випадки не мають створювати враження, ніби незаконний в’їзд до Євросоюзу може призвести до легального перебування, адже це лише стимулюватиме нові хвилі нелегальної міграції.