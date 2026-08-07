Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ГоловнаСвіт

Італія відмовилася скасовувати прикордонний контроль на вимогу Іспанії

Заходи триватимуть до 15 серпня - дня, коли в Сеуті очікують нову міграційну хвилю.

Італія відмовилася скасовувати прикордонний контроль на вимогу Іспанії
глава уряду Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Уряд Італії не має наміру скасовувати перевірки людей, що прибувають із Іспанії, та відкинув погрози Мадрида щодо дій у відповідь. 

Італійська сторона продовжить тимчасово призупиняти дію Шенгенської угоди щонайменше до 15 серпня, передає Politico.

Конфлікт між державами загострився після запровадження Римом надзвичайних заходів у відповідь на масове прибуття мігрантів до іспанського ексклаву Сеута. 

Уряд Мелоні наголосив у своїй заяві, що Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки і контролю кордонів.

Раніше іспанський уряд пригрозив вжити аналогічні заходи, якщо Італія не припинить перевірки на кордоні до 9 серпня. У відповідь Рим заявив, що утримуватиме контроль щонайменше до 15 серпня — дня, коли в Сеуті очікують нову міграційну хвилю, — або до повного усунення ризиків тероризму і безпеки.

Італійська сторона підкреслила, що перегляне своє рішення лише після цілковитого усунення загроз, відсутності нового напливу й руху нелегальних мігрантів у бік європейської території.

  • Днями Іспанія повернула до Марокко близько 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які раніше нелегально потрапили до Сеути. 
  • Сеута – іспанський анклав на півночі Африки, що межує із Марокко, куди незаконно проникли десятки тисяч мігрантів.
  • Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
  • Влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом.
  • Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті.
  • Вони зазначили, що подібні випадки не мають створювати враження, ніби незаконний в’їзд до Євросоюзу може призвести до легального перебування, адже це лише стимулюватиме нові хвилі нелегальної міграції.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies