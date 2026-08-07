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Президент Зеленський прибув до Сербії

Заплановані переговори з президентом і прем'єр-міністром

Президент Зеленський прибув до Сербії
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії разом із українською делегацією. Під час візиту глава держави проведе переговори з Президентом Сербії Александром Вучичем та Прем'єр-міністром Джуро Мацутом.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами президента, протягом 2 днів заплановані важливі зустрічі, під час яких сторони обговорять розширення економічної співпраці між Україною та Сербією, відносини з Євросоюзом, а також питання безпеки.

"Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги", – зазначив глава держави.

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