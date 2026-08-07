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Зеленський обговорив із Драпатим кадрові рішення в Збройних Силах

Президент і Головнокомандувач обговорити захист Донецької області, далекобійні удари та ППО.

Зеленський обговорив із Драпатим кадрові рішення в Збройних Силах
Михайло Драпатий
Фото: ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, далекобійних ударів, постачання ППО та кадрових питань.

Йшлося про захист Донеччини, зокрема Костянтинівки та Слов’янська, посилення цього напрямку та відбиття російських штурмів.

Також обговорили далекобійні удари по об'єктах у Росії, зокрема успішну операцію проти Ярославського НПЗ. Президент і Головнокомандувач узгодили кроки щодо нових атак на військово-економічні об'єкти РФ.

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Окрім того, Драпатий доповів про переговори з американськими партнерами стосовно постачання ракет для антибалістичної ППО.

Зеленський підкреслив, що посилення ППО має прямий вплив на позицію Росії.

“На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію”, – сказав президент.

Крім того, Зеленський і Драпатий розглянули кадрові рішення в ЗСУ.

  • Раніше Драпатий під час розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що на нинішньому етапі війни Україна повинна посилити операції в різних доменах, не допустити інфільтрації російських військ у смугах оборони та масштабувати дальнє і середнє вогневе ураження противника.
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