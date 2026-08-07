Сили оборони: Росіяни намагаються прорватися до Лимана через Ямпіль і Зарічне

Російські війська продовжують спроби прорватися до Лимана та закріпитися на його околицях через населені пункти Ямпіль і Зарічне.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російські підрозділи діють як на північ від Лимана, так і на східних підступах до міста. Найактивніше вони намагаються просуватися через райони Зарічного та Ямполя, використовуючи малі піхотні групи.

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"І тут великий сіряк – великий сіряк від Зарічного, великий сіряк від Ямполя безпосередньо біля самого Лиману. Це фактично маршрути їхніх "інфільтраційних" груп, якими вони намагаються туди прориватися. З іншого боку, коли ми говоримо про Лиман, ми говоримо про добре укріплене місце, де є достатня кількість особового складу і де є ефективно вибудована система захисту як на землі, так і в повітрі. Тому у росіян, попри високу інтенсивність цих спроб, ефективність не дуже висока", – сказав Трегубов.

Він також зазначив, що річка Сіверський Донець залишається важливим природним рубежем оборони. За його словами, спроби російських військ форсувати її не дають очікуваного результату, тому окупанти намагаються обходити цю перешкоду іншими напрямками.

Окремо речник прокоментував ситуацію в Ямполі, який українські військові продовжують утримувати, попри складну логістику та постійний тиск противника.

"Ямпіль взагалі стабільно важкий. З логістикою там все непросто, тому що він фактично оточений або зоною контролю ворога, або сіряком. Проте весь цей час Ямпіль вдається утримувати. Ворог намагається так чи інакше остаточно перервати сполучення і взяти місто під контроль. Ситуація в Ямполі показує, наскільки насправді Лиманський напрямок неоднозначний сам по собі. Наскільки неоднозначне на Лиманському напрямку саме формулювання контролю за умов того, що переміщення з обох боків сильно ускладнено саме дронами. Але Лиман тримається ефективно і довго саме шляхом того, що зараз БпЛА сильно змінили те, як взагалі виглядає контроль на мапі", – зазначив він.

Трегубов додав, що Лиман залишається однією з ключових цілей російського командування. За його словами, захоплення міста розглядається окупантами як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації, тому інтенсивність штурмових дій на цьому напрямку залишається високою.