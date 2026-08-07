Росіяни вдарили по Ізюму: двоє людей загинули, є поранені

Російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше четверо постраждали.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання спалахнула пожежа площею близько 400 квадратних метрів.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 18 людей.
- Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: КАБи, ракети, "Герані", "Молнії", fpv-дрони.