Нічні повітряні атаки , 233 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ексклюзив від першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Сьогодні зранку, 7 серпня, росіяни дроном атакували ринок на Сумщині. Поранені 10 людей, двоє із них у важкому стані.

Медики надають необхідну допомогу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення.

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Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському (26) та Костянтинівському (25) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1210 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 455 420 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Минулої доби ворожих ударів зазнав 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 18 людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Лозовій загинули чоловіки 53 і 50 років, постраждали 11 людей. У Балаклії поранені жінки 20, 77, 53 років та чоловіки 22 і 84 років. В м. Дергачі поранено 74-річного чоловіка, а у сел. Шевченкове зазнав поранень 49-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Більше інформації – в новині.

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Уночі 7 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 147 дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» й імітаторами. Била з російських напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 8:30 захисники збили або подавили 114 дронів на півночі, півдні і сході України. Зафіксовано влучання 29 БпЛА на 15 локаціях і падіння уламків ще на чотирьох.

План стійкості Києва станом на зараз виконаний на 50% і вище. Він полягає у відновленні знищеного обладнання ТЕЦ, захисті об'єктів, створенні резервних електроенергії і теплопостачання там, де можливо. Вартість виконання плану – близько 31 млрд гривень. Місто і держава домовилися профінансувати його навпіл, хоча це юридично ніде не зафіксовано, пояснив у розмові з LB перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Для Києва це дуже велика сума, але «просто нема вибору», зауважив він. Джерела і програми на 11 млрд уже затверджені, а ще для 5-6 млрд доведеться знайти до кінця року.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.

Сьогодні зранку, 7 серпня, у російському Єкатеринбурзі загорівся логістичний комплекс Wildberries. У РФ скаржилися на атаку дронів і запроваджували тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Кольцово.

Як пише Astra, губернатор Свердловської області Денис Паслер оголошував у регіоні режим безпілотної небезпеки.

У компанії Wildberries підтвердили, що «на логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, через атаку виникло загоряння». Прийом поточних поставок обмежили.

Губернатор Свердловської області сказав, що у регіоні начебто знищені вісім безпілотників, а три БпЛА впали на покрівлю логістичного центру.

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Більше про атаки на російський маркетплейс можна дізнатися в матеріалі Кирила Данильченка: «Багатовимірна ціль: чому удари по Wildberries стали важливою частиною війни на виснаження».

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до протиповітряних комплексів Patriot.

У відповідь на нагадування, що Президент України Володимир Зеленський називає ракети ППО ключовою потребою України, Трамп заявив, що "вони потрібні і нам самим". Водночас він не визнає масового дефіциту боєприпасів, викликаного війною проти Ірану.

Глава американської держави почав скаржитися, що залишив своєму наступнику на посаді президента Джо Байдену у 2021 році заповнені склади боєприпасів. А демократ нібито роздав їх Україні на суму 300 мільярдів доларів – улюблена цифра Трампа щодо російсько-української війни, яка не підтверджується документальною фіксацією обсягів допомоги США Україні.

Трамп також вчергове повторив інші свої звичні тези щодо війни Росії та України: про океан, який відділяє США від участі в конфлікті, ненависть між російським диктатором Путіним та Президентом Зеленським і 25 тисяч загиблих солдатів щомісяця.

Трамп не лише не хоче надавати Україні ракети, але й раптово передумав надавати ліцензію на їхнє виробництво.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!