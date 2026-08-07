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Уночі росіяни атакували 147 дронами. Є влучання на 15 локаціях, падіння уламків – на чотирьох

Ворог використав безпілотники різних типів, в тому числі й реактивні. 

Уночі 7 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 147 дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» й імітаторами. Била з російських напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 8:30 захисники збили або подавили 114 дронів на півночі, півдні і сході України. Зафіксовано влучання 29 БпЛА на 15 локаціях і падіння уламків ще на чотирьох. 

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – зазначили Повітряні сили.

Ворожа атака триває: в повітряному просторі залишаються кілька дронів.  

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

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