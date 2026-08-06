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Калашник: в громадах Дніпропетровщини тривають роботи з відновлення водопостачання

Більша частина робіт виконана. Людей забезпечують запасами питної та технічної води.

Калашник: в громадах Дніпропетровщини тривають роботи з відновлення водопостачання
Міністр інфраструктури Микола Калашник
Фото: censor.net

У громадах Нікопольського району на Дніпропетровщині тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання. Більша частина запланованого уже виконана.

Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник.

Безперервно працюють близько ста працівників аварійних бригад та десятки одиниць спеціалізованої техніки.

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Паралельно з ремонтом забезпечується резерв обладнання.

"На місці ліквідації наслідків аварії працює начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа разом з командою. Запаси технічної та питної води забезпечуються місцевою владою, підрозділами ДСНС та благодійними організаціями", - зазначив Калашник.

КОНТЕКСТ

В Марганці та навколишніх громадах уже кілька діб відсутнє централізоване постачання питної води через аварію на магістральному водогоні. Надзвичайна ситуація – в Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та інших громадах області.

За словами прем'єра, причиною ситуації стали не лише пошкодження водогону, а й «неповна і несвоєчасна реакція посадових осіб».

Він заявив, що найближчим часом будуть ухвалені «жорсткі висновки» щодо відповідальних. 

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