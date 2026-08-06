У Павлограді Росія зруйнувала сортувальне депо і місце базування пересувних відділень Укрпошти

Компанія планує компенсувати клієнтам вартість усіх відправлень, які були знищені.

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Унаслідок російського обстрілу Павлограда зруйноване сортувальне депо та місце базування пересувних відділень Укрпошти.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Ворожа атака забрала життя двох працівниць підприємства. Ще один отримав поранення.

«Зруйноване депо забезпечувало обробку та доставку поштових відправлень для Павлограда та навколишніх населених пунктів. Попри атаку, Укрпошта вже задіяла резервні логістичні рішення, щоб забезпечити безперервну доставку пенсій, ліків, посилок і листів. У перші дні можливі незначні затримки, пов'язані з переналаштуванням процесів», - попередило відомство.

Укрпошта також планує компенсувати клієнтам вартість усіх відправлень, які були знищені внаслідок російського удару, запевнили у Мінвідновленні.