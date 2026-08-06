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За понад 120 фіктивних мобілізацій в «Оберезі» трьом посадовцям ТЦК повідомили про підозру

Один, наприклад, створював у системі облікові записи вигаданих людей, оформлював їхній призов і видавав накази про направлення до частин.

За понад 120 фіктивних мобілізацій в «Оберезі» трьом посадовцям ТЦК повідомили про підозру
підозри посадовцям ТЦК
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям районних ТЦК на Буковині і Волині. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що керівники вносили неправдиві дані до Єдиного державного реєстру «Оберіг», щоб штучно завищити показники виконання мобілізаційних планів.

Загалом зафіксували щонайменше 120 фактів підробки. На Буковині ексочільник районного ТЦК створював у системі облікові записи вигаданих людей, оформлював їхній призов і видавав накази про направлення до частин, а згодом — про зняття з обліку. Лише у січні-лютому 2026 року він оформив 73 таких фейкових військовозобов'язаних.

На Волині т.в.о і чинний начальник районного ТЦК діяли за іншою схемою. Упродовж 2025–2026 років вони повторно «мобілізували» за документами майже 50 чоловіків і жінок, які насправді вже проходили військову службу.

Всім трьом зловмисникам інкримінують несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах і службове підроблення. Ексочільнику ТЦК з Чернівецької області суд уже призначив запобіжний захід у вигляді застави, а клопотання щодо волинських посадовців перебувають на розгляді.

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