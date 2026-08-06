П’ятеро українських підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Серед тих, хто вже на підконтрольній Україні території, — 17-річна дівчинка. Її шлях був непростим: через складнощі з документами дівчині довелося кілька днів чекати на їх оформлення в посольстві далеко від рідних. Та дівчина не відмовилася від свого бажання повернутися в Україну. Вона хотіла жити тут, навчатися, здобути освіту та будувати своє майбутнє у вільній країні. Сьогодні українка поруч із бабусею, яка стала для неї опорою та підтримкою», - розповів омбудсман.

Лубінець додав, що ще інші чотири підлітки ухвалили рішення про навчання і життя на підкотрольній території України і теж забажали виїхати.

«...Багато українців, яких нам вдається евакуювати, не мають українських документів або термін їхньої дії сплив. Тож наше завдання — не лише організувати безпечний маршрут. Ми координуємо вирішення документальних та інших питань, допомагаємо законно перетнути кордон, отримати необхідну медичну допомогу й соціальний захист, відновити документи та адаптуватися», - зауважив омбудсман.