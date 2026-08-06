ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою

Крім того, виділять 77 тисяч доларів на розробку плану управління об'єктом «Львів — ансамбль історичного центру».

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 48-ї сесії в Пусані ухвалив ключове для України рішення — вніс «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Про це повідомило Міністерство культури.

Окрім Херсонеса, Комітет залишив у списку й інші українські об'єкти в Києві, Львові та Одесі. Також ЮНЕСКО виділила 77 тисяч доларів допомоги на розроблення плану управління для об'єкта «Львів — ансамбль історичного центру».

Під час сесії учасники розглянули стан збереження пам'яток, нові номінації та механізми захисту культурних об'єктів під час збройних конфліктів. Окрім цього, комітет відмовив двом російським організаціям у статусі спостерігачів.