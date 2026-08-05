Поетку Ірину Шувалову відзначили норвезькою премією Ordknappen за двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися»

Українська поетка Ірина Шувалова стала лавреаткою норвезької премії Ordknappen 2026 за двомовну поетичну збірку «Не маючи наміру зостатися/Ingen planer om å bli», повідомляє PEN Ukraine.
Нагородження відбулося на Норвезькому літературному фестивалі в Ліллехаммері, де авторка представляла Україну
Як ідеться на сайті видавництва Aschehoug, у віршах збірки «Не маючи наміру зостатися» Шувалова звертається до міфів античності та слов'янського фольклору, які звучать у модерністських ритмах. У поезіях використані образи тварин, рослин, помахи крил перелітних птахів та елементи даосизму (китайського традиційного вчення з елементами релігії, містики, ворожіння, медитації, філософії та науки).
Журі відзначило те, як у збірці Шувалової «ландшафти, міста, а також тваринний і рослинний світи оживають для читачів, а радість від бачення й осягання постає пліч-о-пліч із тугою за тим, що залишається позаду».
Книга, опублікована видавництвом Aschehoug у співпраці з фондом LESE, містить оригінальні тексти українською мовою та перекладні – норвезькою. Над виданням працювали перекладачки Марте Хюке та Ірина Сабор і редакторки Ханна Бовім-Бюґґе та Йоханне Фронт-Ніґрен.
В Україні поезії зі збірки «Не маючи наміру зостатися» вийдуть друком у видавництві «Сафран» у книзі «Я не знаю цієї мови».
Про Ірину Шувалову:
-
українська поетка, перекладачка та науковиця;
-
здобула ступінь магістерки порівняльного літературознавства в Дартмутському коледжі (2014) та ступінь докторки філософії зі славістики в Кембриджському університеті (2020);
-
авторка поетичний збірок «Ран» (2011), «Ос» (2014), «Аз» (2014), «каміньсадліс» (2020), «кінечні пісні» (2024) тощо;
-
її вірші перекладено понад тридцятьма мовами; переклади видано окремими книжками, зокрема англійською («Pray to the Empty Wells», 2019), польською («Niewyrażalne» 2023), італійською («Canzoni alla fine», 2025) та шведською («Slutsånger», 2026);
-
лавреатка низки премій, серед яких: «Смолоскип» в номінації «поезія», премія «Благовіст», українсько-німецької премії ім. Олеся Гончара та інші;
Про премію Ordknappen:
-
нагорода, заснована у 2006 році організацією «Leser søker bok»;
-
нині фонд LESE щорічно вручає її авторам, ілюстраторам, карикатуристам, які вперше опублікували книгу в співпраці з LESE;
-
премію присуджують книжкам, здатним захопити якнайширше коло читачів.