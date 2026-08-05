Поетку Ірину Шувалову відзначили норвезькою премією Ordknappen за двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися»

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Українська поетка Ірина Шувалова стала лавреаткою норвезької премії Ordknappen 2026 за двомовну поетичну збірку «Не маючи наміру зостатися/Ingen planer om å bli», повідомляє PEN Ukraine.

Нагородження відбулося на Норвезькому літературному фестивалі в Ліллехаммері, де авторка представляла Україну

Як ідеться на сайті видавництва Aschehoug, у віршах збірки «Не маючи наміру зостатися» Шувалова звертається до міфів античності та слов'янського фольклору, які звучать у модерністських ритмах. У поезіях використані образи тварин, рослин, помахи крил перелітних птахів та елементи даосизму (китайського традиційного вчення з елементами релігії, містики, ворожіння, медитації, філософії та науки).

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Журі відзначило те, як у збірці Шувалової «ландшафти, міста, а також тваринний і рослинний світи оживають для читачів, а радість від бачення й осягання постає пліч-о-пліч із тугою за тим, що залишається позаду».

Книга, опублікована видавництвом Aschehoug у співпраці з фондом LESE, містить оригінальні тексти українською мовою та перекладні – норвезькою. Над виданням працювали перекладачки Марте Хюке та Ірина Сабор і редакторки Ханна Бовім-Бюґґе та Йоханне Фронт-Ніґрен.

В Україні поезії зі збірки «Не маючи наміру зостатися» вийдуть друком у видавництві «Сафран» у книзі «Я не знаю цієї мови».

Про Ірину Шувалову:

українська поетка, перекладачка та науковиця;

здобула ступінь магістерки порівняльного літературознавства в Дартмутському коледжі (2014) та ступінь докторки філософії зі славістики в Кембриджському університеті (2020);

авторка поетичний збірок «Ран» (2011), «Ос» (2014), «Аз» (2014), «каміньсадліс» (2020), «кінечні пісні» (2024) тощо;

її вірші перекладено понад тридцятьма мовами; переклади видано окремими книжками, зокрема англійською («Pray to the Empty Wells», 2019), польською («Niewyrażalne» 2023), італійською («Canzoni alla fine», 2025) та шведською («Slutsånger», 2026);

лавреатка низки премій, серед яких: «Смолоскип» в номінації «поезія», премія «Благовіст», українсько-німецької премії ім. Олеся Гончара та інші;

Про премію Ordknappen: