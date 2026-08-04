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Премʼєр-міністр Литви закликає вилучити з литовської шкільної програми Ломоносова та додати Шевченка

Пропозицію обіцяють розглянути до початку нового навчального року.

CultHub
Премʼєр-міністр Литви закликає вилучити з литовської шкільної програми Ломоносова та додати Шевченка
Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс
Фото: delfi.lt

Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс закликає вилучити з програм загальної середньої освіти, затверджених у 2022-му році, твори російського вченого і письменника Михайла Ломоносова, який, зокрема, прославляв військові завоювання Російської Імперії. Про це повідомляє литовське видання Respublika.

За словами урядовця, литовських школярів не варто навчати патріотизму та громадянськості на творах авторів, чия творчість пов’язана з російською імперською ідеологією.

Водночас Сінкявічюс пропонує додати до програми твори Тараса Шевченка. На його думку, це допомогло б литовській молоді краще зрозуміти національну ідентичність українського народу та літературу, яка її сформувала. 

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Як зазначає видання LRT, у відповідь на пропозицію Сінкявічюса щодо Ломоносова, Міністерство освіти, науки та спорту Литви пообіцяло розглянути цю ініціативу та ухвалити рішення до кінця серпня, тобто до початку нового навчального року.

У міністерстві вказали, що Ломоносов запропонований як автор на вибір у програмі з рідної мови та літератури для девʼятикласників, які належать до російської національної меншини. Поряд з Ломоносовим у темі «Класицизм і доба Просвітництва» запропоновані й інші автори; конкретних авторів обирає вчитель.

Про Михайла Ломоносова:

  • російський вчений-енциклопедист, поет і реформатор мови (1711–1765), засновник Московського університету, автор наукових відкриттів у фізиці, хімії та астрономії (зокрема відкрив атмосферу Венери);

  • у поезії відомий хвалебними одами; частина з них, зокрема "Ода на взяття Хотина" (1739), прославляє військові завоювання Російської імперії;

  • у праці "Древня российская история" обстоював "антинорманську" теорію походження Русі, заперечуючи роль варягів-скандинавів і наполягаючи на давньому автохтонному походженні слов'ян; представляв весь подальший розвиток слов'ян як історію "російського народу", не виокремлюючи при цьому українців чи білорусів як самостійні спільноти. 

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