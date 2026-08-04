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Прем'єр-міністр Литви хоче включити у навчальні програми Шевченка замість Ломоносова

Затверджений у 2022 році список рекомендованих авторів викликає чимало критики.

Прем'єр-міністр Литви хоче включити у навчальні програми Шевченка замість Ломоносова
Міндаугас Сінкявічюс
Фото: Delfi

Очільник литовського уряду Міндаугас Сінкявічюс виступив з ініціативою прибрати зі шкільної програми з літератури вивчення творчості російського письменника Михайла Ломоносова.

Як пише Delfi, політик вважає, що литовські школярі не мають зростати на творах, в яких прославляються загарбницькі імперські війни Росії. 

Замість Ломоносова Сінкявічюс пропонує включити до програми творчий спадок Тараса Шевченка, щоб допомогти литовській молоді "зрозуміти самобутність українського народу". 

Чинна шкільна програма з літератури у Литві була затверджена у 2022 році і викликала чимало критики. До неї увійшло більше російських творів, ніж раніше, а також не було жодного представника українського письменництва. У міністерстві освіти наголошували, що вчителі нібито мають можливість самостійно обирати авторів на альтернативу російським. 

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