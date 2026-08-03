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Гідрометцентр: у вівторок в Україні сильна спека 35-38°

Через погодні умови, з 4 по 6 серпня в більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Гідрометцентр: у вівторок в Україні сильна спека 35-38°
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 4 серпня, в Україні очікується сильна спека, місцями до +38°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 4 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 4 серпня

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У всіх областях очікується суха жарка погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°, вдень на сході та північному сході 30-34°, на решті території 35-38°.

На Київщині та в Києві також буде спекотно.

Температура по області вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°;  у Києві вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°.

Через сильну спеку з 4 по 6 серпня в Україні (04 серпня крім Харківської та Запорізької областей) оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню. 

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