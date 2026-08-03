На Дніпропетровщині через російський терор четверо цивільних загинули, черед них дитина. Ще 15 поранені

Окупанти били безпілотниками, авіабомбами та з артилерії.

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Ворожа армія понад 60 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Четверо людей загинули, 15 – поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині через обстріли РФ потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, магазин, вантажівки. Постраждали четверо людей. 33-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Під ударом були і Українська, Петропавлівська, Васильківська, Миколаївська громади, що на Синельниківщині. Понівечені фермерське господарство, АЗС, понад два десятки приватних будинків, авто. Знищений комбайн. Загинула одна людина.

У Криворізькому районі противник цілив по Широківській, Грушівській, Зеленодольській громадах. Загинули троє людей, серед них – дитина. 11 людей дістали поранень. Понівечені АЗС, авто, приватний будинок та господарські споруди, пожежна частина.

У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро і Слобожанську громаду. Зайнялися склади та поле з пшеницею.