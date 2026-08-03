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Defense Tech

F-Drones представила дрон F-CAPTAIN класу мідлстрайк. Які його характеристики

Ключові цілі для цього БпЛА – радари, засоби ППО, склади, командні пункти та ворожа логістика

F-Drones представила дрон F-CAPTAIN класу мідлстрайк. Які його характеристики
F-CAPTAIN
Фото: facebook.com/FdronesUA

Український виробник F-Drones представив новий ударний дрон F-CAPTAIN. Він призначений для ударів по важливих цілях на відстані до 100 км, повідомили в компанії.

Дрон важить до 27 кг, розмах крил – 3 метри. Має електричний двигун. На борту – денна й тепловізійна камери для розвідки та наведення на ціль.

«Має навігацію без GPS, завадостійкий зв’язок, систему Last Mile та автономне розпізнавання цілей яке доводить роботу до кінця. Нагадує ворогу що глибокий тил - поняття відносне. Має 10кг аргументів», – зазначають в компанії.

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F-CAPTAIN
Фото: Технологічні сили України
F-CAPTAIN

Заявлено, що F-CAPTAIN може літати без GPS завдяки власному програмному забезпеченню і працювати разом із радарами й системами ППО. Зв'язок через Starlink, а також цифрове й аналогове відео. Якщо зв'язок все ж обірветься – на фінальному етапі польоту дрон сам розпізнає ціль і довершить удар за допомогою модуля Last Mile, пояснюють в компанії.

«Мідлстрайки вже стали справжніми геймченджерами на цьому етапі війни. Ключові цілі для нашого CAPTAIN – радари, засоби ППО, склади, командні пункти та ворожа логістика. Це саме ті об’єкти, ураження яких суттєво послаплює спроможності противника», – наголосив Станіслав Хутор, CEO F-Drones-UA.

У компанії пояснюють назву так: FPV-дрони – це "сержанти" на передовій, важкі дрони дальньої дії – "генералітет", що б'є по глибокому тилу, а F-CAPTAIN – "офіцер середньої ланки", який працює на тактичній глибині. За словами розробників, звичайні FPV на дистанції 100 км малоефективні, а важкі стратегічні дрони – задорогі. F-CAPTAIN має закрити цю прогалину.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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