Американські військові отримали перші українські БпЛА, які дозволили експортувати з України – F10. Про це повідомила компанія-виробник дронів F-Drones.

Мова про 2 000 безпілотників.

“Перший український дрон з офіційним дозволом на експорт до США. Один із лідерів першого етапу програми Пентагону Drone Dominance разом із нашим американським представником UDD Tech Corp. Працюємо далі”, – написали на фейсбук-сторінці компанії.

Реклама

Фото: dronedominance.mil Таблиця лідерів програми Drone Dominance

Drone Dominance Program – ініціатива Пентагону вартістю $1,1 млрд, розрахована на чотири фази й покликана швидко наростити виробництво ударних дронів для армії США. Це серія відкритих випробувань, де компанії конкурують за контракти, а обсяги замовлень зростають від раунду до раунду.

У першому раунді, що пройшов у лютому-березні 2026 року, серед 25 учасників UDD (Ukrainian Defense Drones) – американське представництво F-Drones – посіла шосте місце й отримала замовлення на 2 000 дронів F10. У другому раунді, фінал якого запланований на серпень, UDD Tech Corp увійшла до 19 фіналістів, за які на кону вже $300 млн і 60 000 засобів.

Масштаб програми Пентагон сам оцінює стримано: за словами заступника директора Defense Innovation Unit Тревіса Метца, до лютого 2027 року США замовлять менш ніж 200 000 дронів сумарно. Тоді як Україна цього року виробляє 6-7 млн.