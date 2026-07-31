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Вчора, 30 липня поліція зафіксувала 1 104 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Поранені пʼятеро людей.

Як розповіли у Нацполіції, під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок, Черкаське.

Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.

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По Краматорську росіяни вдарили чотирма бомбами «КАБ-250», а також безпілотниками. Там поранили трьох цивільних осіб. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 3 приватних будинки, 2 заклади освіти, поштомат, автомобіль.

Слов’янськ ворог атакував РСЗВ «Ураган» і FPV-дронами. Там є поранений, пошкоджено 6 приватних будинків і промислове приміщення.

Одна людина постраждала в Дружківці.

У Райгородку пошкоджено приватний будинок, у Красноторці – об’єкт інфраструктури.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Донеччині

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.