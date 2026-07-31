У Дніпропетровській області через агресію РФ загинули дві людини

Упродовж доби Росія тероризувала чотири райони Дніпропетровщини, завдавши понад 20 атак. Загинули дві людини, ще троє отримали поранення.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
Ворог атакував область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
У Слобожанській громаді Дніпровського району понівечена адмінбудівля підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді пошкоджені ліцей, сільрада, магазини.
На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені підприємство, автомобілі. Загинули дві людини. Троє постраждали. 58-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Пошкоджені приватні оселі.
У Синельниківському районі росіяни цілили по Яворницькій та Покровській громадах.