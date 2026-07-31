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У Дніпропетровській області через агресію РФ загинули дві людини

Від атак ворога потерпали чотири райони області. 

У Дніпропетровській області через агресію РФ загинули дві людини
Олександр Ганжа
Фото: Олександр Ганжа/Фейсбук

Упродовж доби Росія тероризувала чотири райони Дніпропетровщини, завдавши понад 20 атак. Загинули дві людини, ще троє отримали поранення. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Ворог атакував область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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У Слобожанській громаді Дніпровського району понівечена адмінбудівля підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді пошкоджені ліцей, сільрада, магазини. 

На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені підприємство, автомобілі. Загинули дві людини. Троє постраждали. 58-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. 

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Пошкоджені приватні оселі. 

У Синельниківському районі росіяни цілили по Яворницькій та Покровській громадах.

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