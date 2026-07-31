У Дніпропетровській області через агресію РФ загинули дві людини

Від атак ворога потерпали чотири райони області.

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Упродовж доби Росія тероризувала чотири райони Дніпропетровщини, завдавши понад 20 атак. Загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

Ворог атакував область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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У Слобожанській громаді Дніпровського району понівечена адмінбудівля підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді пошкоджені ліцей, сільрада, магазини.

На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені підприємство, автомобілі. Загинули дві людини. Троє постраждали. 58-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Пошкоджені приватні оселі.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Яворницькій та Покровській громадах.