Мінус склад Wildberries та НПЗ: дрони атакували Волгоградську область

Поцілили одразу в два важливих об'єкти інфраструктури ворога.

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У російській Волгоградській області внаслідок нічної атаки безпілотників уражено один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів та розподільчий центр компанії Wildberries.

Про атаку розповів губернатор регіону, звинувативши ЗСУ у нібито влучанні у житлову забудову - багатоквартирний будинок і приватний маєток. Водночас він додав, що горять "промислове підприємство і складські приміщення".

Місцеві у пабліках уточнюють, що масштабні загоряння сталися на НПЗ "Лукойл - Волгограднафтопереробка" та у логістичному центрі маркетплейсу, який займається реалізацією товарів подвійного призначення.