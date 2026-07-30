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Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: є поранені

Зафіксовано влучання в багатоповерхівку.

Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: є поранені
Атака на Краматорськ 30 липня 2026 року
Фото: Олександр Гончаренко/Facebook

Ввечері 30 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, окупанти скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Зафіксоване влучання у багатоповерхівку. 

"Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінка та дівчина", - зазначили в МВА.

На місці атаки працюють всі відповідні служби.

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