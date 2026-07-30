Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: є поранені

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Атака на Краматорськ 30 липня 2026 року

Ввечері 30 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, окупанти скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Зафіксоване влучання у багатоповерхівку.

"Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінка та дівчина", - зазначили в МВА.

На місці атаки працюють всі відповідні служби.