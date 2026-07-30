Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: є поранені

Ввечері 30 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. Відомо про постраждалих.
Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За попередньою інформацією, окупанти скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Зафіксоване влучання у багатоповерхівку.
"Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінка та дівчина", - зазначили в МВА.
На місці атаки працюють всі відповідні служби.
- За минулу добу росіяни вбили 3 і поранили 7 мешканців Донецької області. З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4243 людей.