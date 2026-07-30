Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Упродовж дня, 30 липня, росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Троє людей загинули, десятеро дістали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Павлограді внаслідок атаки понівечені підприємство, багатоквартирний будинок. Загинули двоє людей. П'ятеро дістали поранень. У Вербківській громаді Павлоградського району зайнялася пожежа.
У Дніпровському районі пошкоджений термінал логістичної компанії.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська й Мирівська громади. Пошкоджені ліцей, адмінбудівля, супермаркет, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі. Одна людина загинула. Поранень дістав 47-річний чоловік і жінки 81, 46 і 63 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.
У Васильківській і Зайцівській громадах, що на Синельниківщині та у Грушівській й Глеюватській громадах на Криворіжжі зайнялися пожежі, пошкоджені автівки. Постраждала одна людина.
У Самарівському районі під ударом була Губиниська громада.
- У Дніпропетровській області за минулу добу через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених.