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Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Постраждали шість районів області.

Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
Наслідки атаки на Дніпропетровщину 30 липня 2026 року
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Упродовж дня, 30 липня, росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Троє людей загинули, десятеро дістали поранень.  

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді внаслідок атаки понівечені підприємство, багатоквартирний будинок. Загинули двоє людей. П'ятеро дістали поранень. У Вербківській громаді Павлоградського району зайнялася пожежа. 

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У Дніпровському районі пошкоджений термінал логістичної компанії. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська й Мирівська громади. Пошкоджені ліцей, адмінбудівля, супермаркет, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі. Одна людина загинула. Поранень дістав 47-річний чоловік і жінки 81, 46 і 63 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Васильківській і Зайцівській громадах, що на Синельниківщині та у Грушівській й Глеюватській громадах на Криворіжжі зайнялися пожежі, пошкоджені автівки. Постраждала одна людина.

У Самарівському районі під ударом була Губиниська громада.

  • У Дніпропетровській області за минулу добу через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених. 
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