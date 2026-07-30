Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі силовики за добу затримали виконавців двох терактів

Двом студентам загрожує до 12 років позбавлення волі, а підривнику таксі — довічне ув'язнення.

В Одесі силовики за добу затримали виконавців двох терактів
на місці теракту в Одесі
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національна поліція затримали трьох російських агентів, які 28 липня вчинили теракти в Одесі. 

Зловмисники заклали саморобні бомби під автомобілі військовослужбовця та цивільного, повідомила спецслужба.

Реклама

Виконавцями першого підриву виявилися двоє студентів місцевого технікуму. На замовлення російських спецслужб вони замінували авто українського воїна і встановили поблизу приховану відеокамеру в коробці з-під соку. За допомогою цієї камери куратори відстежили наближення військового й дистанційно підірвали вибухівку. Внаслідок вибуху боєць отримав легкі травми, а його машина зазнала суттєвих пошкоджень.

Того ж дня правоохоронці затримали виконавця другого теракту. Ним виявився місцевий рецидивіст, раніше судимий за торгівлю наркотиками. Він заклав саморобне авто під машину таксиста. Російські спецслужби активували вибухівку прямо під час руху автомобіля. Водій загинув на місці, а його пасажирка потрапила до лікарні з тяжкими травмами.

Усіх трьох фігурантів ворог завербував через телеграм-канали під приводом підробітку. Під час обшуків у них вилучили телефони і сім-картки з доказами діяльності на користь Росії.

Слідчі вже повідомили затриманим про підозру у вчиненні терористичних актів. Двом студентам загрожує до 12 років позбавлення волі, а підривнику таксі — довічне ув'язнення. Усі вони перебувають під вартою.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies