Служба безпеки і Національна поліція затримали трьох російських агентів, які 28 липня вчинили теракти в Одесі.

Зловмисники заклали саморобні бомби під автомобілі військовослужбовця та цивільного, повідомила спецслужба.

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Виконавцями першого підриву виявилися двоє студентів місцевого технікуму. На замовлення російських спецслужб вони замінували авто українського воїна і встановили поблизу приховану відеокамеру в коробці з-під соку. За допомогою цієї камери куратори відстежили наближення військового й дистанційно підірвали вибухівку. Внаслідок вибуху боєць отримав легкі травми, а його машина зазнала суттєвих пошкоджень.

Того ж дня правоохоронці затримали виконавця другого теракту. Ним виявився місцевий рецидивіст, раніше судимий за торгівлю наркотиками. Він заклав саморобне авто під машину таксиста. Російські спецслужби активували вибухівку прямо під час руху автомобіля. Водій загинув на місці, а його пасажирка потрапила до лікарні з тяжкими травмами.

Усіх трьох фігурантів ворог завербував через телеграм-канали під приводом підробітку. Під час обшуків у них вилучили телефони і сім-картки з доказами діяльності на користь Росії.

Слідчі вже повідомили затриманим про підозру у вчиненні терористичних актів. Двом студентам загрожує до 12 років позбавлення волі, а підривнику таксі — довічне ув'язнення. Усі вони перебувають під вартою.