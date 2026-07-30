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​Підозрюваних у катуванні військовослужбовців "Скелі" заарештували без права застави

Досудове розслідування триває.

​Підозрюваних у катуванні військовослужбовців "Скелі" заарештували без права застави
Двох військовослужбовців полку «Скеля» підозрюють у жорстокому поводженні
Фото: ДБР

Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та направили до медичної роти підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно "покарати" їх за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання", - йдеться в повідомленні.

Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями. 

Іншого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 406 КК України. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Контекст

  • Нещодавно у своєму матеріалі "Бабель" оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це. 
  • Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань, а ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.
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