​Підозрюваних у катуванні військовослужбовців "Скелі" заарештували без права застави

Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
"У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та направили до медичної роти підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно "покарати" їх за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання", - йдеться в повідомленні.
Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.
Іншого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.
Обом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 406 КК України. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Контекст
- Нещодавно у своєму матеріалі "Бабель" оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це.
- Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань, а ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.