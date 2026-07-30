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У Запоріжжі через атаку російського дрона поранені 3 людей

Постраждалим надають медичну допомогу.

У Запоріжжі через атаку російського дрона поранені 3 людей
Росія вдарила дронами по Запоріжжю
Фото: hromadske.radio

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника поранені щонайменше троє людей. Про це повідомив в Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожий дрон ударив по одному з районів обласного центру. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. Це – 70-річний чоловік та жінки 38 та 68 років. Стан старшої жінки оцінюють, як важкий.

Крім того, зазначили в ОВА, ще одна людина постраждала у Запорізькому районі. У селі Лисогірка російський БпЛА влучив у приватний будинок. Через удар виникла пожежа, будівля зазнала пошкоджень.

Поранення дістала 81-річна власниця будинку. 

  • Упродовж минулої доби окупанти завдали 850 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Ворожа армія поранила 3 людей.
  • Надійшло 45 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Російська армія била з авіації, артилерії, запускала дрони.
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