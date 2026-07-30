У Запоріжжі через атаку російського дрона поранені 3 людей

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника поранені щонайменше троє людей. Про це повідомив в Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожий дрон ударив по одному з районів обласного центру. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. Це – 70-річний чоловік та жінки 38 та 68 років. Стан старшої жінки оцінюють, як важкий.

Крім того, зазначили в ОВА, ще одна людина постраждала у Запорізькому районі. У селі Лисогірка російський БпЛА влучив у приватний будинок. Через удар виникла пожежа, будівля зазнала пошкоджень.

Поранення дістала 81-річна власниця будинку.