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У Запорізькій області троє людей поранені через обстріли

Росіяни атакували 52 населені пункти.

У Запорізькій області троє людей поранені через обстріли
Наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія поранила трьох мешканців Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 52 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, російський дрон ударив по території гаражного кооператива у обласному центрі, також унаслідок ворожого удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Біленьківській громаді.

Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Річному, Комишувасі, Юліївці, Юрківці, Зеленому, Ясній Поляні, Шевченківському, Новоіванівці, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому, Омельнику, Вільнянці.

590 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Балабине, Веселянку, Канівське, Розумівку, Червонодніпровку, Лисогірку, Біленьке, Новояковлівку, Новотроїцьке, Вільнянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки,  Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Оленокостянтинівку, Криничне, Добропілля.

244 артудари прийшлися по Річному, Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному,   Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому, Добропіллю.

Надійшло 45 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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