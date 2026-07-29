Головне за середу, 29 липня: загроза масованого удару, понад 190 бойових зіткнень, вбивство лікаря ВЛК у Києві

У ніч на 30 липня є висока вірогідність масованого удару по Україні.

Як заявив Володимир Зеленський після доповіді командувача Повітряних Сил, росіяни підготувались до нього ще кілька днів тому.

"Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання", - зазначив Зеленський.

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Президент закликав українців у всіх регіонах зважати сьогодні на сигнали повітряної тривоги.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 липня на фронті від початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.

На Покровському та Костянтинівському напрямках зафіксовано по 20 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 липня – в новині.

Сили безпілотних систем продовжують операцію "Кримський рубильник off". 28–29 липня українські військові уразили ще десять електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях, шість із яких розташовані в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, загалом із 1 по 29 липня в межах операції було уражено 164 енергетичні об'єкти, які використовуються російськими окупаційними військами.

29 липня було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. Пілота евакуйовано, його доставили до лікувального закладу для обстеження. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

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Причини інциденту встановлюються.

Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням терміново надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Вони необхідні, аби захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак взимку.

Про це президент України заявив в інтерв'ю Axios.

Україна потребує так званого «зимового пакета» Patriot, а це близько 300 ракет-перехоплювачів. Запаси таких ракет в Україні майже вичерпані, а без них країна не зможе ефективно протистояти балістичним ударам Росії.

Зеленський зазначив, що масштабні російські атаки із застосуванням балістики можуть призвести до знищення українських електростанцій. У такому випадку буде ризик гуманітарної кризи, адже мільйони людей залишаться без світла та опалення.

У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік завдав смертельних поранень лікарці, повідомили в дописі на сторінці у Facebook Київського міського ТЦК та СП.

"Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію. З метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - зазначили в ТЦК.

Як заявили в Національній поліції, під час проходження ВЛК в кабінеті хірурга 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.

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У лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок російської атаки на Київську область 24 липня. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Таким чином кількість загиблих через російський удар по виставці зросла до 12 людей.

У прокуратурі висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Окружний суд у Вроцлаві задовольнив клопотання прокуратури та застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті двох людей з України.

Як повідомляє «Укрінформ», правоохоронні органи Польщі повністю підтвердили ухвалення рішення про тимчасовий арешт.

Третій нападник наразі уникає відповідальності, він у розшуку.

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