ЦПД: інформація про нібито "кадрові чистки" в ГУР МО є фейком роспропаганди

Центр протидії дезінформації повідомляє про скоординовану інформаційну атаку РФ, спрямовану на дискредитацію Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ЦПД, російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито звільнення одного із заступників начальника ГУР через вигаданий "провалений замах" на українського бізнесмена за кордоном.

"Кампанія розпочалася з публікацій на сумнівних майданчиках, зокрема на ресурсі, вебсайт якого заблокований в Україні через постійні вкиди та дискредитацію спецслужб, а його власник проживає за межами нашої держави", – зазначають у Центрі.

У ЦПД наголошують, що інформація про нібито кадрові рішення в ГУР МО України не відповідає дійсності, а метою цієї інформаційної операції є дискредитація української воєнної розвідки.