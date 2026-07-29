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Через російські обстріли на Харківщині пошкоджений об’єкт енергоінфраструктури

Відомо про одну поранену людину.

Через російські обстріли на Харківщині пошкоджений об’єкт енергоінфраструктури
російські окупанти
Фото: змі окупантів

Окупанти двічі вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури Валківської громади, що на Харківщині. 

Про це у своєму офіційному зверненні повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипніченко, ідеться на фейсбук-сторінці Валківської міськради.

Внаслідок ворожої атаки травмувалася одна людина.

За словами Скрипніченка, енергетики вже працюють на місці й оцінюють ступінь пошкоджень. 

Очільник громади закликав жителів зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені дані. 

  • Минулої доби через російські обстріли на Харківщині загинув чоловік. Ще 14 людей отримали травми. Ворожих ударів зазнали  Харків і 18 населених пунктів області.
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