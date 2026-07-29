Окупанти двічі вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури Валківської громади, що на Харківщині.
Про це у своєму офіційному зверненні повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипніченко, ідеться на фейсбук-сторінці Валківської міськради.
Внаслідок ворожої атаки травмувалася одна людина.
За словами Скрипніченка, енергетики вже працюють на місці й оцінюють ступінь пошкоджень.
Очільник громади закликав жителів зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені дані.
- Минулої доби через російські обстріли на Харківщині загинув чоловік. Ще 14 людей отримали травми. Ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області.