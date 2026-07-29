Відомо про одну поранену людину.

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Окупанти двічі вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури Валківської громади, що на Харківщині.

Про це у своєму офіційному зверненні повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипніченко, ідеться на фейсбук-сторінці Валківської міськради.

Внаслідок ворожої атаки травмувалася одна людина.

За словами Скрипніченка, енергетики вже працюють на місці й оцінюють ступінь пошкоджень.

Очільник громади закликав жителів зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені дані.