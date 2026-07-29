FT: США та Франція допомогли Україні виявити слабкі місця російської ППО для ударів дронами

Сполучені Штати та Франція допомогли Україні виявити слабкі місця російської ППО, що дозволило значно підвищити ефективність ударів далекобійними безпілотниками по стратегічних об'єктах на території РФ.

Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, українська армія змінила тактику ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Якщо раніше основною метою було спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів із паливом, то тепер безпілотники націлюють на критично важливі вузли обладнання, від яких залежить робота підприємств.

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Це дозволяє виводити об'єкти з ладу на значно довший час і суттєво збільшувати витрати Росії на їх відновлення.

Як пише видання, розвідувальна інформація, надана США та Францією, допомогла українській стороні створити детальну карту розміщення російських засобів ППО та визначити маршрути, якими дрони можуть обходити системи протиповітряної оборони й досягати цілей далеко в тилу РФ.

Крім того, українські військові співпрацюють з енергетиками та інженерами, які перед кожною операцією визначають найбільш уразливі елементи російських нафтопереробних заводів та енергетичних об'єктів.

За словами одного з операторів БпЛА, фахівці буквально вказують, у яку трубу, димову трубу, з'єднання чи інший вузол необхідно завдати удару, щоб підприємство не змогло швидко відновити роботу.

Видання зазначає, що українські сили також дедалі частіше повторно атакують уже пошкоджені об'єкти ще до завершення їхнього ремонту. Така тактика не дозволяє Росії відновлювати критичну інфраструктуру та посилює економічний ефект від ударів.

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, що українські військові розглядають енергетичну систему Росії як єдиний взаємопов'язаний механізм. За його словами, розуміння того, як працює ця система, дозволяє знаходити ключові вузли, ураження яких спричиняє набагато більший ефект, ніж атака окремих об'єктів.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді наголосив, що головною метою кампанії є руйнування джерел фінансування російської війни, насамперед нафтової галузі, а також послаблення військово-промислового комплексу РФ. За його словами, удари по критичній інфраструктурі та систематичне знищення російської ППО відкривають нові можливості для глибоких ударів по території країни-агресора.