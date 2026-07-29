ЗСУ також уразили місце зберігання та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів і автомобільний міст.

У ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства", - йдеться в повідомленні.

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Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його потужність - близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного (АР Крим). Цей об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів.

Також завдано ураження радіолокаційній станції противника у районі Почепа Брянської області.

Окрім того, українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який ворог використовує для військової логістики.