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Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник на висоті 6400 м

Ворожий дрон ZALA Z-20 призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ км.

Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник на висоті 6400 м
Фото: Скриншот відео

Бійці підрозділу ударних безпілотників "Lasar’s Group" знищили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів, встановивши один із рекордів за висотою успішного перехоплення.

Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"Наприкінці липня на півдні екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий БПЛА, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів. Розраховуючи уникнути ураження, противник підняв безпілотник на висоту аж 6400 метрів. Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", - розповів він. 

Півненко зазначив, що цей результат вкотре підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців Національної гвардії, ефективність застосування сучасних безпілотних систем та здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.

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