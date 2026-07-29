Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник на висоті 6400 м

Ворожий дрон ZALA Z-20 призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ км.

Бійці підрозділу ударних безпілотників "Lasar’s Group" знищили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів, встановивши один із рекордів за висотою успішного перехоплення.

Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"Наприкінці липня на півдні екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий БПЛА, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів. Розраховуючи уникнути ураження, противник підняв безпілотник на висоту аж 6400 метрів. Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", - розповів він.

Півненко зазначив, що цей результат вкотре підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців Національної гвардії, ефективність застосування сучасних безпілотних систем та здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.