Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаПолітика

Кислиця про зустріч Зеленського та Трампа: Практичні результати є надзвичайними

Під час візиту українська делегація отримала потужні сигнали про рішучість партнерів зі США. 

Кислиця про зустріч Зеленського та Трампа: Практичні результати є надзвичайними
Зустріч Зеленського та Трампа
Фото: X Сергія Кислиці

Серія контактів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом у червні-липні засвідчила високий рівень двостороннього діалогу та його практичні результати. Про це написав заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця у соцмережі X.

За словами Кислиці, за цей період відбулося щонайменше п'ять розмов між лідерами, зокрема три особисті зустрічі.

Він також назвав потужним сигналом підтримки України зустріч із близько 60 сенаторами США. На його думку, це свідчить про рішучість американських партнерів сприяти завершенню війни.

«Ніхто інший, окрім українців, не прагне зупинити війну так сильно. Усе, що може привести Путіна за стіл переговорів, заслуговує на спробу»,– додав Кислиця.

Також заступник голови ОП запросив до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies