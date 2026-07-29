Кислиця про зустріч Зеленського та Трампа: Практичні результати є надзвичайними

Під час візиту українська делегація отримала потужні сигнали про рішучість партнерів зі США.

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Серія контактів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом у червні-липні засвідчила високий рівень двостороннього діалогу та його практичні результати. Про це написав заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця у соцмережі X.

За словами Кислиці, за цей період відбулося щонайменше п'ять розмов між лідерами, зокрема три особисті зустрічі.

Він також назвав потужним сигналом підтримки України зустріч із близько 60 сенаторами США. На його думку, це свідчить про рішучість американських партнерів сприяти завершенню війни.

«Ніхто інший, окрім українців, не прагне зупинити війну так сильно. Усе, що може привести Путіна за стіл переговорів, заслуговує на спробу»,– додав Кислиця.

Також заступник голови ОП запросив до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.