Сьогодні на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 27 липня, о 17:00 за київським часом на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН.

Про це написав у соцмережі Х т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми очікуємо на чітку та принципову реакцію на останні російські атаки проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі», – зазначив він.

Сибіга нагадав, що Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, а також ставить під загрозу свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку, атакуючи комерційне судноплавство в Чорному морі.

Він подякував партнерам за їхню підтримку та принципову позицію і додав, що сигнал з боку Ради Безпеки є "надзвичайно важливим для посилення тиску на державу-агресора та забезпечення її відповідальності".

Україна залишається відданою принципам Статуту ООН і міжнародного права та продовжує працювати задля досягнення всеохопного й тривалого миру. А Росія повинна припинити свої атаки та покласти край своїй агресивній війні, написав Сибіга.