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Сьогодні на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН

Засідання відбудеться о 17:00 за київським часом.

Сьогодні на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН
Радбез ООН, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 27 липня, о 17:00 за київським часом на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН.

Про це написав у соцмережі Х т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. 

«Ми очікуємо на чітку та принципову реакцію на останні російські атаки проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі», – зазначив він. 

Сибіга нагадав, що Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, а також ставить під загрозу свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку, атакуючи комерційне судноплавство в Чорному морі.

Він подякував партнерам за їхню підтримку та принципову позицію і додав, що сигнал з боку Ради Безпеки є "надзвичайно важливим для посилення тиску на державу-агресора та забезпечення її відповідальності".

Україна залишається відданою принципам Статуту ООН і міжнародного права та продовжує працювати задля досягнення всеохопного й тривалого миру. А Росія повинна припинити свої атаки та покласти край своїй агресивній війні, написав Сибіга. 

  • В ніч на сьогодні Росія завдала ударів по заблокованих цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Є загиблий та поранені. 
  • Із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах "Великої Одеси".
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