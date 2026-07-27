ОГП: збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня

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руїни на місці російськї атаки в Бучанському районі, 24 липня 2026 року

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. У лікарні помер поранений 66-річний чоловік.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

«Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11», – розповіли там.

Також у генпрокуратурі зазначили, що суд обирає підозрюваному організатору виставки запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора Затриманий підозрюваний

Що відомо про удар