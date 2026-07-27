ОГП: збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. У лікарні помер поранений 66-річний чоловік.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
«Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11», – розповіли там.
Також у генпрокуратурі зазначили, що суд обирає підозрюваному організатору виставки запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.
Що відомо про удар
- Росіяни 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 були поранені.
- За фактом російського удару розпочали кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків.
- Організатора заходу затримали і повідомили підозру у службовій недбалості.
- У генпрокуратурі розповіли, що одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу.
- Програмою заходу, зокрема, була передбачена демонстрація засобів протиповітряної оборони.
- За даними Офісу генпрокурора, на відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.
- Людей запросили на захід за дев'ять днів до його проведення, а точне місце й час повідомили за добу до початку. Правоохоронці перевіряють, чи могли ці дії сприяти тому, що російські військові отримали можливість підготувати цілеспрямований удар.