Зеленський стане першим гостем Бернема: Британія надасть доступ до технологій РЕБ Stone Cloak

Український президент відвідає Лондон сьогодні – перед зустріччю з Дональдом Трампом у вівторок.

Президент України Володимир Зеленський стане першим іноземним гостем британського прем'єр-міністра Енді Бернема з моменту його вступу на посаду тиждень тому.

Про це повідомляє BBC.

Видання зазначає, що Бернем пообіцяв продовжувати “непохитну” підтримку України з боку Великої Британії перед зустріччю зі Зеленським у понеділок.

Реклама

За словами прем'єр-міністра, “ілюструє міцність відносин між двома країнами”.

Лідери відвідають військово-морську базу, де Бернем оголосить про надання Україні доступу до технології нової британської системи радіоелектронної боротьби “Stone Cloak”, що дасть змогу Україні налагодити її масштабне виробництво.

“Велика Британія стоїть з Україною пліч-о-пліч, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України”, – сказав британський прем’єр.

Він додав: “Stone Cloak – це найкраща вітчизняна британська інновація, перевірена на передовій, і вона буде життєво важливою для захисту нашої безпеки в обох наших країнах”.

Засоби радіоелектронного придушення, розміром із планшет, призначені для того, щоб унеможливити виявлення безпілотників, на яких їх встановлено.

Міністерство оборони вже передало тисячі цих пристроїв українським силам для посилення операцій з використанням безпілотників.

На Даунінг-стріт заявили, що після розгортання в Україні ця технологія буде вбудована в наступне покоління далекобійної зброї Великої Британії.

Під час візиту в понеділок два лідери також зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями, які провели останні три тижні, беручи участь у морських навчаннях у Великій Британії. Навчання "Sea Breeze" спрямовані на посилення бойових можливостей та протимінних заходів у Чорному морі.

Реклама

В інтерв’ю Sky News Зеленський сказав, що у нього була дуже хороша телефонна розмова з новим прем’єр-міністром Великої Британії.

“Сподіваюсь, у нас буде продуктивна двостороння зустріч, під час якої ми обговоримо найрізноманітніші питання. Ми багато чого зробили разом із Кіром, і нам треба продовжувати, відкрити нову сторінку в наших відносинах. Наприклад, Drone Deal”, – сказав президент.

Він додав, що хоче “побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій" і поділитися ними з нашими партнерами. “Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією. Сподіваюсь, Велика Британія зробить те саме. Нам треба зробити цю Drone Deal дуже сильною”, – зазначив Зеленський.

Читайте також Велика Британія отримала нового міністра оборони: у першій заяві він згадав про Україну

Раніше повідомлялося, що Зеленський у вівторок відвідає Білий дім, де зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. ABC News зазначало, що український президент також візьме участь у церемонії прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.