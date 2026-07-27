Президент сказав, що між керівництвом армії та МО не було діалогу: вони відмовлялися проводити зустрічі, а в нього нема часу говорити з кожним окремо.

Україна зараз має готуватися до дуже важкої зими. Наскільки важкою вона буде – зараз уявити складно: це залежить і від самої України, і від партнерів. У зв'язку з цим потрібно було призначити нового прем'єр-міністра, який дуже добре знається на енергетиці, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News у відповідь на запитання про те, чи збирається він повертати на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

Проблеми в діалозі між керівництвом армії та керівництвом міністерства оборони тривали не дні й тижні, а місяці, сказав очільник держави. Деякі речі можна вирішити тільки спільною роботою міністерства і армії.

«Ви знаєте, що великим викликом є мобілізація, розуміння і оцінка того, що в жовтні (Росія почне нову хвилю мобілізації. – Ред.), ми можемо отримати, може й ні, але ми можемо отримати ще 500 000 людей з Росії. Нам потрібно нове ставлення до мобілізації, нові кроки, можливо, нові, можливо, не дуже швидко, можливо, не дуже радикально. Але знайти шлях. Нам потрібна одностайність між цими двома інституціями. Друге – недостатньо антибалістики. В мене нема часу на розмови», – сказав він.

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Президент зазначив, що в нього немає часу окремо заслуховувати одну й другу сторони, бо вони не готові зустрічатися.

«Їм потрібно зустрічатися щогодини, допоки наше небо не буде закрите», – сказав він.

І додав, що не хоче з'ясовувати, хто правий, а хто ні. Він має конституційне право ухвалювати рішення заради єдності. Президент сподівається, що нове керівництво розв'яже необхідні питання.

«Іноді виклики йдуть швидше, ніж ти. Ось чому потрібно йти на сильні рішення», – додав президент.

Він сказав, що поважає і колишнього головкома Олександра Сирського, і ексміністра оборони Михайла Федорова. Але успішні діпстрайки – це не робота однієї людини. Насамперед це армія, СБУ і спеціальні сили. Значну кількість операцій провело ГУР.

«Міністр оборони повинен надати все для цих операцій. Але операції проводять військові, а не хтось інший», – сказав Зеленський.

Якщо ви не маєте військових на полі бою і думаєте, що можете використовувати лише дрони, а солдати не потрібні, то ви програєте, наголосив президент. Росіяни інфільтруються в населені пункти, і якщо у вас немає військ на фронті, то ви програєте ці населені пункти один за одним.

«Тож військові – це номер один. Люди, які платять податки – це номер два. Інакше ми не зможемо платити цим військовим», – додав він.

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Військові, цивільні та партнери, які допомагають боротися проти окупантів – усі вони ведуть війну, вважає президент.

«При всій повазі до Сирського і Федорова, вони мусять працювати разом, інакше вони не зможуть робити правильні сигнали армії, правильні сигнали нашій команді і також партнерам. Для мене дуже важливо, щоб вони обрали продовжувати роботу. Але це залежить від їхнього вибору. Тож ми там, де ми є», – сказав президент.

Звільнення Михайла Федорова

Цього місяця президент Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький, який керував «Нафтогазом». Президент сказав, що він є найбільш підготовленим для посади прем'єра в контексті підготовки до дуже важкої зими. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не міністр оборони Михайло Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а згодом уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. З 16 липня в містах України тривають протести з вимогою повернути Федорова до міністерства оборони.

Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

Минулого тижня Збройні Сили отримали нового головнокомандувача – Михайла Драпатого. Також змінився керівник Генштабу. Михайлу Федорову президент пропонував різні посади від радника до віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Однак він сказав, що згоден лише на посаду міністра оборони.