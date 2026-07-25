Сибіга обговорив із главою МЗС Бахрейну атаки Росії на портову інфраструктуру в Чорному морі

Українська сторона розраховує на підтримку Бахрейну під час скликання Радбезу ООН.

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Т.в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бен Рашидом Аль Заяні.

Український посадовець поінформував колегу про посилення російських атак на цивільне судноплавство і портову інфраструктуру в Чорному морі, що може підірвати глобальну продовольчу безпеку і свободу судноплавства.

«Я повідомив свого колегу про ініціативу України скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з ескалацією Росії в Чорному морі. Розраховую на активну участь Бахрейну як чинного непостійного члена Ради Безпеки ООН», - наголосив Сибіга.

Він висловив солідарність України з Бахрейном після нещодавніх атак Ірану на його територію.

«Ми також домовилися розвивати практичну співпрацю між Україною та Бахрейном, спираючись на домовленості, досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Королівства Бахрейн», - додав Сибіга.