Зеленський зустрінеться з Трампом у США 28 липня

Визначена дата візиту, під час якого глава держави також відвідає похорон американського сенатора.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати 28 липня для участі у прощанні з республіканським сенатором Ліндсі Гремом та зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як пише "Суспільне" з посиланням на дипломатичні кола, сторонам вдалося домовитися про те, що господар Білого дому прийме Зеленського після того, як Президент віддасть останню шансу Грему, який раптово помер 11 липня після короткотривалої хвороби. Політик запам'ятався як автор законопроєкту про "руйнівні санкції" проти Росії, які передбачають 100% тарифного мита для країн, які купують в агресора нафту та газ.

Особиста зустріч з Трампом розглядається Києвом як необхідний крок для спроби відновити переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський визнав, що Україна прагне повернутися до дипломатичного треку ще до осені.