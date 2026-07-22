Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаПолітика

Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Деталі розмови поки невідомі.

Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером
Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Інформацію про це підтвердив радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

"Тільки от завершили розмову", – повідомив Литвин.

Деталей переговорів не розголошують.  

Пізніше президент Зеленський розповів подробиці розмови: "Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку".

  • Раніше "Суспільне" повідомляло, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість дипломатичної поїздки до США у липні.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies