Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Інформацію про це підтвердив радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

"Тільки от завершили розмову", – повідомив Литвин.

Деталей переговорів не розголошують.

Пізніше президент Зеленський розповів подробиці розмови: "Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку".