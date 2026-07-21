Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду Головнокомандувача ЗСУ

Також він розповів, що зателефонував Сирському і подякував йому за успішні операції на полі бою.

Колишній очільник Міноборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути. Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки", - заявив Федоров.

Також він розповів, що зателефонував Олександру Сирському і подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

"Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки", - додав Михайло Федоров.