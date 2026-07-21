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Михайло Драпатий прокоментував своє призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ

Він подякував Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська".

Михайло Драпатий прокоментував своє призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ
Михайло Драпатий
Фото: ЗСУ

Михайло Драпатий прокоментував своє призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України та подякував "Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - заявив Драпатий.

  • Новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня.
  • Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та інші командири мають передати оновлену стратегію оборони, кроки реформи корпусної системи і виконання запитів бойових командирі. 
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