Михайло Драпатий прокоментував своє призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ

Михайло Драпатий прокоментував своє призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України та подякував "Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - заявив Драпатий.
- Новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня.
- Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та інші командири мають передати оновлену стратегію оборони, кроки реформи корпусної системи і виконання запитів бойових командирі.